За выходные на свердловских трассах поймали 168 пьяных водителей

30 Март 2020 2020-03-30T14:56:08+03:00

А с начала года таких нарушителей насчитали больше трех тысяч человек

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В минувшие выходные, начиная с пятницы, на свердловских трассах прошли традиционные рейсы по выявлению грубых нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД задержали 168 пьяных водителей, причем 28 из них отказались от прохождения медосвидетельствования и еще 24 были пойманы за пьяной ездой повторно. 140 водителей сели за руль без прав.

- На трассе Каменск-Уральских - Усть-Багаряк наряд ДПС ГИБДД остановил автомобиль «ВАЗ» под управлением 34-летнего водителя, который сел за руль пьяным. Это было подтверждено и проведенным освидетельствованием, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Вместе с ним в машине ехали еще пять пассажиров, включая детей трех, четырех и семи лет. Все они ехали на заднем сидении. При этом правила перевозки детей не соблюдались: не было детских кресел и пристегнутых ремней. Мужчина ехал из Верхней Пышмы в Курганскую область к родственникам, но до пункта назначения так и не добрался - его отстранили от управления.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что нельзя садиться за руль в пьяном виде - за нарушение грозит крупный штраф и лишение прав до двух лет. Точно такие же меры применяются и в случае отказа от медосвидетельствования. А водителям, которых ловят за пьяной ездой повторно, грозит уголовная ответственность. А за управление автомобилем без прав - арест до 15 суток.

Только с начала года инспекторы ГИБДД задержали уже больше трех тысяч пьяных водителей, и еще три тысячи тех, кто сел за руль без прав.

ИСТОЧНИК KP.RU