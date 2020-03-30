Мишустин: жесткие меры ждут всю Россию

30 Март 2020 2020-03-30T14:51:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главам регионам проработать вопрос о введении в субъектах РФ введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области.

- Шаги, которые предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, - заявил в понедельник на заседании правительства Михаил Мишустин.

Глава федерального кабмина добавил, что сегодня власти всех уровней делают все, чтобы нерабочая неделя для россиян была максимально комфортной. Важно, чтобы безответственные люди в новых условиях не могли распространять вирус и заражать им других, пишет «Комсомольская правда».

Ранее российское правительство одобрило поправки в административный кодекс, согласно которым вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции. Сейчас документ находится на рассмотрении в Государственной думе.

Нарушителям карантина грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей; за нарушение санитарно-эпидемиологических норм - от 15 до 40 тысяч рублей. Повторное нарушение правил обойдется рецидивистам в сумму от 150 до 300 тысяч рублей. Для юридических лиц размеры штрафов достигают 1 миллиона рублей.

Михаил Мишустин подчеркнул, что важно не снижать темп в борьбе с распространением коронавируса в России. Для этого нужно действовать на опережение. Адресную поддержку будут получать в первую очередь наиболее пострадавшие отрасли - туризм, транспорт, общепит и гостиничный бизнес.

Отдельно 1,5 миллиарда рублей выделят из Резервного фонда в качестве компенсации авиаперевозчикам, которые доставляют в Россию граждан из других стран. Также разрабатываются меры поддержки для организаций из сфер досуга, культуры, развлечений, спорта.

По словам премьера, для небольших фирм в наиболее пострадавших отраслях экономики платежи по кредитам перенесены на полгода. Одну треть платежей возьмет на себя государство.

ИСТОЧНИК KP.RU