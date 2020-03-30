2020-03-30T14:41:45+03:00
Общество

Свердловские спасатели перекрыли все ледовые переправы

Всю зиму в регионе работали 16 участков
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области спасатели перекрыли все ледовые переправы. Это было сделано в связи с интенсивным разрушением льда на водоемах - теперь они стали совсем небезопасными для передвижения. Въезды и выезды закрыли на 16 участках в регионе.

- Четыре из них функционировали в Таборинском районе, шесть - в Гаринском, три - в Серовском ГО, два - в Ивдельском районе и одна - в Сосьвинском, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - Переправы действовали на реках Тавда, Пелым, Сосьва и Лозьва.

Сотрудники ГИМС вместе с представителями собственников переправ зачернили лед на выездах и поставили запрещающие знаки. Свердловские спасатели просят жителей соблюдать их и не выезжать на тонкий лед переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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