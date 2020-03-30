30 Март 2020 2020-03-30T14:17:04+03:00

На «горячую линию» по коронавирусу позвонили больше трех тысяч екатеринбуржцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Горожане узнавали, как вызвать на дом врача, и жаловались на незаконную работу в нерабочую неделю

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За минувшие выходные на городскую «горячую линию» по коронавирусу позвонили 3 544 жителя Екатеринбурга. От пожилых людей поступило 106 звонков. Специалисты разъяснили им, как правильно вызвать на дом врача и скорую помощь, а также оставить заявку на доставку продуктов и лекарств.

- Помимо этого, 133 человека позвонили с жалобами на работодателей, которые в обход Указа Президента РФ заставляют сотрудников выходить на работу с 30 марта по 3 апреля, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Все заявки на доставку на дом продуктов и лекарств волонтерами, которые приходят на телефон «горячей линии», оперативно передаются в министерство соцполитики Свердловской области. Количество операторов увеличено, чтобы обрабатывать все звонки без задержки.

Телефон «горячей линии»: 8 (343) 304-12-18.

ИСТОЧНИК KP.RU