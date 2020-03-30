2020-03-30T14:31:42+03:00
Происшествия

Виновнику ДТП на Малышева продлили арест на полгода

Владимир Васильев останется за решеткой до 12 сентября
Мария Трапезникова
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Владимир Васильев останется за решеткой до 20 сентябряВладимир Васильев останется за решеткой до 20 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня днем в Ленинском районном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу Владимира Васильева, который летом прошлого года устроил жуткое ДТП на Малышева. Напомним, в результате его пьяной езды погибли два человека.

В конце февраля прокуратура передала дело Васильева в суд, а еще чуть позже ему утвердили обвинительное заключение. Теперь 23-летнему уличному художнику грозит до 20 лет тюрьмы. Во время следствия выяснилось, что те анализы, которые его заставили сдать, оказались поддельными - их сдал за него его отец, полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Несколько раз художник пытался выйти под домашний арест, но каждый раз его оставляли в СИЗО. Вот и сегодня во время заседания Васильев попытался выйти под домашний арест: сказав, что, якобы, кто-то из заключенных болен коронавирусом. Но Ленинский суд не стал слушать отговорки и продлил арест до 12 сентября этого года. Следующее заседание по его делу состоится 13 апреля в закрытом режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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