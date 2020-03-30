Инструкция от УБРиР: как работать с банком на «удалёнке»

30 Март 2020 2020-03-30T13:22:01+03:00

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В условиях введения в стране комплекса мер по сдерживанию распространения коронавируса все больше людей предпочитают ограничить общение со своим окружением и выбирают домашний режим жизнедеятельности. УБРиР, заботясь о своих клиентах, напоминает о тех возможностях, которыми они могут пользоваться не выходя из дома с помощью интернет-банка и мобильного приложения. А именно — оформлять кредиты и кредитные карты, открывать вклады и накопительные счета, оплачивать товары и услуги, переводить и получать деньги — быстро, просто и удобно.

Вклады

Почти все вклады, которые сейчас предлагает УБРиР, можно открыть дистанционно. Это не только удобно, но и выгодно, ведь при открытии онлайн-вклада клиент получает надбавку в 0,15 п.п. к ставке вклада. В дальнейшем управлять вкладом можно также через интернет-банк или мобильное приложение: пополнять его или переводить средства на карточный счет для расходования. Аналогичные опции существуют и для накопительных счетов. Конечно, деньги можно хранить и дома, но там они просто лежат, тогда как на вкладе или накопительном счете они «работают» на вас, принося ежемесячный доход. Кроме того, вклад поможет защитить ваши средства от инфляции, компенсировав ее процентной ставкой, а сохранность средств гарантирует государство.

Кредиты

Получить кредит не выходя из дома теперь можно и в УБРиР. На главной странице мобильного приложения или в разделе «Кредиты» в интернет-банке клиентам представлены персональные предложения. Если выбрать одно из них, то оформление занимает несколько минут. Иначе заявку можно оставить на сайте УБРиР. В ряде городов работает доставка кредита курьером на дом на следующий день после его оформления*. В режиме онлайн быстро и удобно можно узнать всю информацию по кредиту, внести платеж или перенести его оплату, оформить досрочное погашение и т.д.

Кредитные карты

Получить кредитную карту можно просто оставив заявку на сайте банка, в интернет-банке или мобильном приложении. После этого с вами свяжется курьер и доставит кредитку в оговоренное время*. Кстати, отслеживать задолженность и график выплат можно онлайн: мобильное приложение подскажет, когда нужно вносить платеж.

Платежи и переводы

Оплачивать услуги в дистанционных каналах намного проще, чем оффлайн. С помощью сервиса «Оплата по QR-коду» в мобильном приложении можно быстро и легко оплатить коммунальные услуги, детский сад, штрафы и прочее. Для этого нужно всего лишь считать код со счета или квитанции и подтвердить оплату, причем комиссия при этом банком не взимается. Моментально перевести деньги со счета на счет можно как по карте, так и по номеру телефона получателя через систему быстрых платежей, в которую сегодня входят уже 50 банков. Сервис расположен на вкладке «Платежи и переводы» мобильного приложения. Максимум за один раз можно перевести 20 тыс. рублей, эта же сумма является и суточным лимитом. Банк не берет комиссию за использование СБП, но переводы в ее рамках по кредитным картам выполняются в соответствии с их тарифами.

*для Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Краснодара, Москвы, Новосибирска, Оренбурга, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы, Челябинска.