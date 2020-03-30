2020-03-30T13:17:58+03:00
Общество

Кольцово будет кормить пожилых екатеринбуржцев, которые сидят на карантине из-за коронавируса

Трехразовое питание одиноким пенсионерам будут доставлять до квартиры волонтеры
Мария Трапезникова
Поделиться:
Трехразовое питание одиноким пенсионерам будут доставлять до квартиры волонтерыТрехразовое питание одиноким пенсионерам будут доставлять до квартиры волонтерыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Аэропорт Кольцово будет ежедневно готовить больше трех тысяч рационов бесплатного трехразового питания для одиноких пожилых екатеринбуржцев старше 65 лет, которые сидят на карантине из-за коронавируса.

- Несмотря на тяжелое экономическое положение авиационной отрасли в целом и убытки, которые несут аэропорты, холдинг стремится внести вклад в общие усилия по борьбе с эпидемией и преодолению ее последствий, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Такая акция проходит совместно с различными волонтерскими организациями и службами соцзащиты. Еду будут доставлять по конкретным адресам. Акция продлится, как минимум, до 15 апреля. К ней уже присоединились аэропорты Самары, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. В трехразовое питание для пенсионеров входит завтрак, обед и ужин.

Напомним, что люди старше 65 лет входят в группу риска тех, кто может быть подвержен коронавирусу больше других. Поэтому губернатор Куйвашев настоятельно попросил их оставаться дома. А волонтеры будут помогать им: ходить за продуктами и нужными лекарствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виновнику ДТП на Малышева продлили арест на полгода
Инструкция от УБРиР: как работать с банком на «удалёнке»
Кольцово будет кормить пожилых екатеринбуржцев, которые сидят на карантине из-за коронавируса
Как в Екатеринбурге будут работать судебные приставы с 28 марта по 5 апреля
Правда ли, что россияне уже переболели коронавирусом до начала эпидемии COVID-2019
Не оставляйте печь без присмотра и купите огнетушитель: свердловские спасатели напомнили о технике безопасности во время карантина
В России могут запретить кушать обезьян и летучих мышей
В Свердловской области нет новых заболевших COVID-19
Мэрию Екатеринбурга заставили выдать инвалиду жилье
Свердловского грибника, убившего «розочкой» своего собутыльника, отправили в тюрьму на девять лет
В Екатеринбурге за 52 миллиона отреставрируют здание регионального правительства
От 75 тысяч до полумиллиона: свердловский Минздрав озвучил ценник на лечение коронавируса
В больницу № 40 Екатеринбурга доставили аппарат ИВЛ за пять миллионов рублей
Выдавала себя за 22-летнюю: в Екатеринбурге мошенница пыталась обмануть кредитную компанию на два миллиона
В Екатеринбурге прокуратура заставила обследовать три аварийных многоэтажки
Стащили 10 хризантем: два уральца обокрали цветочный ларек и угодили в руки полиции
Как работает МФЦ в Екатеринбурге с 30 марта по 5 апреля
Хранили наркотики и оружие: уральским наркосбытчикам дали 27 лет на двоих