Кольцово будет кормить пожилых екатеринбуржцев, которые сидят на карантине из-за коронавируса
Аэропорт Кольцово будет ежедневно готовить больше трех тысяч рационов бесплатного трехразового питания для одиноких пожилых екатеринбуржцев старше 65 лет, которые сидят на карантине из-за коронавируса.
- Несмотря на тяжелое экономическое положение авиационной отрасли в целом и убытки, которые несут аэропорты, холдинг стремится внести вклад в общие усилия по борьбе с эпидемией и преодолению ее последствий, - рассказали в пресс-службе Кольцово.
Такая акция проходит совместно с различными волонтерскими организациями и службами соцзащиты. Еду будут доставлять по конкретным адресам. Акция продлится, как минимум, до 15 апреля. К ней уже присоединились аэропорты Самары, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. В трехразовое питание для пенсионеров входит завтрак, обед и ужин.
Напомним, что люди старше 65 лет входят в группу риска тех, кто может быть подвержен коронавирусу больше других. Поэтому губернатор Куйвашев настоятельно попросил их оставаться дома. А волонтеры будут помогать им: ходить за продуктами и нужными лекарствами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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