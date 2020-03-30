2020-03-30T13:14:49+03:00
Общество

Как в Екатеринбурге будут работать судебные приставы с 28 марта по 5 апреля

В свердловском УФССП обещают в течение суток реагировать на обращения о снятии ареста с денег, хранящихся на банковских счетах
Евгений Стоянов
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Когда приставы снова начнут работать в обычном режиме, пока неизвестноКогда приставы снова начнут работать в обычном режиме, пока неизвестноФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области рассказало, как будет работать в период нерабочей неделе, введенной из-за коронавирусной инфекции. - В связи с временным прекращением личного приема граждан в каждом структурном подразделении УФССП России по Свердловской области установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Проверки обращений людей, у которых из-за ареста оказались заблокированы счета в банке или других кредитных организациях, будут проводиться в течение суток. По этим и другим вопросам можно будет обратиться по телефону Информационного центра: 8 (343) 370 00 70. - Рекомендуем гражданам обращаться с вопросами, касающимися действий судебных приставов, дистанционно, с помощью электронной почты и электронных сервисов ФССП России, а также в письменной форме – путем почтовых направлений, - рассказала замруководителя свердловского управления ФССП Ульяна Андрющенко.

Точная дата, когда закончатся эти меры и приставы будут работать в обычном режиме, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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