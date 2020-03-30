Не оставляйте печь без присмотра и купите огнетушитель: свердловские спасатели напомнили о технике безопасности во время карантина
Свердловские спасатели МЧС решили напомнить о простых правилах пожарной безопасности всем, кто вынужден сидеть дома во время недельного карантина.
- В период нерабочей недели повышаются риски возникновения пожаров и происшествий, как в быту, так и в нежилом секторе, на водоемах и на природе. Население выезжает на дачи, активно топит бани, эксплуатирует газовые и электроприборы, забывая о бдительности и соблюдении мер безопасности, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Чтобы избежать пожаров, нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, а также нельзя допускать перекала печи. Нельзя позволять детям и недееспособным членам семьи следить за печами и электроприборами. Нельзя перегружать проводку, включая одновременно сразу несколько приборов. Нужно исключить хранение бытовых газовых баллонов в жилых помещениях.
Спасатели также рекомендуют приобрести домой огнетушитель и научиться им пользоваться, а еще установить дома пожарные извещатели, которые, в случае пожара, оповестят об этом.
- Специалисты по безопасности людей на водных объектах особо обращают внимание любители рыбалки на то, что выход на весенний лед водоемов опасен для жизни, - добавляют в МЧС.
В случае пожара или другой ЧС, нужно сразу же звонить по телефонам: 101 или 112. И постараться как можно скорее покинуть опасную зону.
ИСТОЧНИК KP.RU