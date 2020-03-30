2020-03-30T12:40:10+03:00
Общество

В России могут запретить кушать обезьян и летучих мышей

Мода пришла из Китая на Дальний Восток
Лев ИСТОМИН
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В России могут запретить кушать обезьянВ России могут запретить кушать обезьянФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России могут попасть под запрет продажа и приготовление непромысловых животных. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, направивший обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

По мнению депутата, в стране нужно принимать решения, которые позволят избежать повторения эпидемий в будущем. Врачи утверждают, что коронавирус появился из-за употребления в пищу экзотических животных в Китае. В России есть рестораны, где посетителям предлагают попробовать блюда нетрадиционной для нашей страны кухни.

«Прошу Вас разработать санитарные правила, запрещающие продажу и приготовление различных непромысловых животных, которые могут стать причиной возникновения болезней. Это летучие мыши, змеи, обезьяны, африканские и азиатские экзотические животные и прочие», - говорится в обращении депутата к главе федерального Минздрава. Документ опубликовало издание NEWS.RU.

Этот запрос актуален, прежде всего, для Дальнего Востока, имеющего протяженную границу с Китаем. Именно в этих регионах зафиксировано сильное влияние культуры и традиций Поднебесной.

Напомним, что два года назад на Алтае фиксировались случаи чумы после употребления в пищу сусликов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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