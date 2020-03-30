В Свердловской области нет новых заболевших COVID-19

30 Март 2020 2020-03-30T12:30:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Согласно официальным данным Роспотребнадзора на утро 30 марта, в Свердловской области нет новых случаев заражения коронавирусом. За сутки специалисты провели 842 исследования проб, взятых у тех, у кого были для этого показания: либо симптомы ОРВИ, либо контакт с заболевшими, либо поездка за границу.

Всего же с начала февраля в области было проведено 12 796 исследований и обследован 9 331 человек. В ГКБ №40 на сегодняшний день под наблюдением медиков находится 21 человек. Состояние троих - тяжелое, двоих - средней тяжести, у остальных - удовлетворительное. Но одну пациентку пришлось подключить в аппарату ИВЛ, сейчас медики следят за ней.

Сегодня домой отпустили двух пациентов, которые полностью излечились от коронавируса. Вместе с ними выписали еще 12 человек, которые были «контактными». А на прошлой неделе выписали первую пациентку.

ИСТОЧНИК KP.RU