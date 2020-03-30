Мэрию Екатеринбурга заставили выдать инвалиду жилье
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурге через суд заставила мэрию предоставить инвалиду жилье. Женщина еще в апреле прошлого года была принята на учет малоимущих граждан в качестве нуждающейся в предоставлении по договору соцнайма жилого помещения.
- Согласно медицинскому заключению, женщина страдает заболеванием, которое дает ей право на внеочередное предоставление жилья, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. - Однако на момент прокурорской проверки жилье ей так и не выдали.
Поэтому прокуратура обратилась с иском в суд к мэрии Екатеринбурга и администрации Ленинского района с требованием предоставить инвалиду жилье. Суд требования удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU