Мэрию Екатеринбурга заставили выдать инвалиду жилье

30 Март 2020 2020-03-30T12:18:39+03:00

Женщина встала на учет еще в прошлом году, но квартиру так и не получила

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Прокуратура Ленинского района Екатеринбурге через суд заставила мэрию предоставить инвалиду жилье. Женщина еще в апреле прошлого года была принята на учет малоимущих граждан в качестве нуждающейся в предоставлении по договору соцнайма жилого помещения.

- Согласно медицинскому заключению, женщина страдает заболеванием, которое дает ей право на внеочередное предоставление жилья, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. - Однако на момент прокурорской проверки жилье ей так и не выдали.

Поэтому прокуратура обратилась с иском в суд к мэрии Екатеринбурга и администрации Ленинского района с требованием предоставить инвалиду жилье. Суд требования удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU