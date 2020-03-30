В Екатеринбурге за 52 миллиона отреставрируют здание регионального правительства

30 Март 2020 2020-03-30T11:29:49+03:00

До октября подрядчик должен будет капитально отремонтировать системы гидроизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

До октября подрядчик должен будет капитально отремонтировать системы гидроизоляции

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В Екатеринбурге планируют отреставрировать здание правительства Свердловской области, которое расположено рядом с Драмтеатром. Согласно документации, расположенной на портале госзакупок, за работы заплатят 52 миллиона рублей.

- Подрядчику нужно будет разработать внутренние системы водоотведения до первого колодца и водоотведение ливневых вод системы внутренних водостоков, - говорится в документации.

Во время работ подрядчик должен будет следить за тем, чтобы отверстия для воронок находились вне ребер плит перекрытия. Крайний срок сдачи - 1 октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU