2020-03-30T10:54:15+03:00
Здоровье

В больницу № 40 Екатеринбурга доставили аппарат ИВЛ за пять миллионов рублей

Своевременный и дорогостоящий подарок получен от благотворителя, не пожелавшего сообщить свое имя
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: Минздрав Свердловской областиФото: Минздрав Свердловской области
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Врачи анестезиологи-реаниматологи инфекционной службы ГКБ № 40 Екатеринбурга получили аппарат ИВЛ для вентиляции легких у взрослых, детей и младенцев. Своевременный и дорогостоящий подарок получен от благотворителя, не пожелавшего сообщить свое имя.

- В ситуации быстрого распространения коронавируса чрезвычайно важно располагать дополнительными единицами средств поддержки жизнеобеспечения. Новая система ИВЛ хороша для пациентов с различной степенью тяжести повреждения легких. Умный аппарат способен автоматически управлять вентиляцией легких, учитывая физиологические показатели пациента и заданные врачами цели. Это позволяет персоналу сосредоточиться на других важных аспектах ухода за пациентами, - рассказал Владимир Руднов, заместитель главного врача ГКБ № 40 по службе анестезиологии и реанимации, главный реаниматолог Екатеринбурга и УрФО.

ОФИЦИАЛЬНО

В Свердловской области в наличии имеется более 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ, 2228 пульсоксиметров и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), что соответствует текущей потребности. В целях укрепления материально-технической базы министерство здравоохранения закупит дополнительно 16 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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