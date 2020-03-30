2020-03-30T10:40:05+03:00
Происшествия

Выдавала себя за 22-летнюю: в Екатеринбурге мошенница пыталась обмануть кредитную компанию на два миллиона

30-летняя женщина использовала чужой паспорт
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по ЕкатеринбургуФото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
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Полицейские Екатеринбурга задержали женщину, которая мухлевала с недвижимостью. 27 марта в отделение поступило заявление от представителя одной из кредитных компаний, в котором говорилось, что накануне к ним пришла женщина, чтобы получить займ под залог квартиры.

- Женщина предоставила паспорт и правоустанавливающие документы на жилье, включая договор купли-продажи. При изучении документов, работники компании усомнились в их подлинности, - отметили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

27 марта при заключении договора займа на два миллиона силовикам удалось задержать мошенницу. У нее забрали паспорт на имя свердловчанки 1997 года рождения. Собственником залоговой квартиры она также не была.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Оказалось, что это 30-летняя безработная и ранее судимая за незаконный оборот наркотиков местная жительница, - добавили в УМВД по Екатеринбургу.

На женщину завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Максимальный срок, который теперь ей грозит, - до 10 лет тюрьмы. До решения суда она будет находиться под стражей.

Кроме того, полицейские считают, что это не первый ее случай мошенничества, поэтому просят всех, кто мог пострадать от ее рук, сообщить об этом в органы внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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