2020-03-30T10:21:55+03:00
Общество

В Екатеринбурге прокуратура заставила обследовать три аварийных многоэтажки

Износ домов составил 78%, они подлежат уничтожению, однако комиссия решила, что в них можно провести капремонт
Мария Трапезникова
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Износ домов составил 78%, они подлежат уничтожению, однако комиссия решила, что в них можно провести капремонтИзнос домов составил 78%, они подлежат уничтожению, однако комиссия решила, что в них можно провести капремонтФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга решила обследовать жилые дома на предмет их аварийности и нашла трех «нарушителей»: дома № 7А, 11 и 11А по улице Лунная в поселке Садовый.

- Установлено, что Межведомственной комиссией по оценке жилых помещений, расположенных на территории Екатеринбурга, несмотря на наличие документов, свидетельствующих об угрозе обрушения несущих конструкций указанных домов, приняты решения об отсутствии оснований для признания их аварийными и подлежащими сносу, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Из техзаключения стало ясно, что износ домов составляет больше 78%, а техсостояние оценивается как аварийное. Однако Межведомственная комиссия посчитала, что в домах можно провести капитальный ремонт.

Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием о признании принятых решений незаконными. Суд согласился и обязал повторно обследовать дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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