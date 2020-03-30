2020-03-30T09:57:53+03:00
Происшествия

Стащили 10 хризантем: два уральца обокрали цветочный ларек и угодили в руки полиции

На них завели уголовное дело
Мария Трапезникова
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Два уральца обокрали цветочный ларек и угодили в руки полицииДва уральца обокрали цветочный ларек и угодили в руки полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ранним утром в Верхней Пышме, что в Свердловской области, на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии пришел тревожный сигнал от павильона цветов. На место сразу же выехали наряды, а когда прибыли, то застали там испуганного продавца.

- Она пояснила, что двое неизвестных молодых людей интересовались стоимостью букетов. Неожиданно один из них через окно для продажи цветов выхватил из вазы 10 хризантем. Не заплатив, они сбежали, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области. - Стоимость похищенного составила около двух тысяч.

Продавец также подробно описала грабителей. Через некоторое время их нашли. Дверь в квартиру, где они скрывались, открыла родственница одного из хулиганов. В тот же момент к силовикам вышли два молодых человека, которые сознались в преступлении.

- Задержанными оказались местные жители 21 и 14 лет. Старший уже имел проблемы с законом - ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и угон машины, - уточнили в пресс-службе.

Молодых людей доставили в полицию, где завели уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание, которое теперь им грозит - лишение свободы до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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