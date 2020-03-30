30 Март 2020 2020-03-30T09:37:10+03:00

Как работает МФЦ в Екатеринбурге с 30 марта по 5 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Из-за введенной в Свердловской области нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля, в Екатеринбурге и близлежащих к нему городах меняется график работы МФЦ. Изменения затронут: Верхнюю Пышму, Березовский, Среднеуральск, ревду, Дегтярск, Арамиль, Сысерть, Белоярский, Верхнее Дуброво, Заречный, Полевской и Первоуральск. Рассказываем о графике:

- с 9:00 до 18:00 - вторник, среда, пятница, суббота;

- с 11:00 до 20:00 - четверг.

- Обслуживание посетителей будет проводиться только по предварительной записи. Записываться заранее нужно и на подачу документов, и на получение готовых результатов, - сообщается на официальном сайте МФЦ по Свердловской области.

Записаться можно через портал или по телефонам контакт-центра: 8 (800) 700-00-04, 8 (343) 273-00-08. Для того, чтобы попасть в офис, нужно будет нажать кнопку вызова на входе. Ограничительные меры будут действовать две недели - до 12 апреля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU