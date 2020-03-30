Хранили наркотики и оружие: уральским наркосбытчикам дали 27 лет на двоих

30 Март 2020 2020-03-30T09:24:41+03:00

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В Ирбите, что в Свердловской области, под суд отправили двух местных жителей: 45-летнего Сергея Новгородова и 32-летнюю Ганну Самоту. Их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. С января по февраль прошлого года они через Интернет стали продавать наркотики.

- С 12 по 21 февраля они забирали из тайников в Свердловской области и Тюмени наркотики, после чего в Ирбите многократно увеличивали их массу, расфасовывали полученную смесь в спичечные коробки и сбывали, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Для начала они прятали закладки по тайникам, после чего ждали оплату от клиентов и называли место. Одному из местных жителей они продали 1,07 граммов наркотиков. А в ходе обыска их квартиры силовики обнаружили более 50 граммов наркотиков, расфасованных в 20 спичечных коробков. Кроме того, силовики нашли обрез калибра 5,6 миллиметров и 37 патронов.

В суде Самота признала вину полностью, а Новгородов - только в незаконном хранении оружия и боеприпасов и в хранении наркотиков, но полностью отрицая причастность к сбыту.

В итоге, суд назначил мужчине 19 лет колонии со штрафов в 40 тысяч и лишением прав на три года, а женщине - 8 лет колонии со штрафом в 25 тысяч, применив при этом отсрочку наказания из-за беременности.

ИСТОЧНИК KP.RU