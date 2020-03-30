2020-03-30T09:04:26+03:00
Общество

«Всех предупредили за три дня»: в Екатеринбурге у целого микрорайона отключили воду

«Водоканал» проводит запланированный ремонт
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге у целого микрорайона отключили водуВ Екатеринбурге у целого микрорайона отключили водуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Екатеринбурге целый микрорайон Краснолесье и УНЦ остались на день без воды. А все дело в том, что на насосной станции №4 по улице Исследователей «Водоканал» проводит ремонтные работы - с 9:00 до 17:00. Всех жителей предупредили об этом за три дня.

- На насосной станции, обслуживающей КРаснолесье и УНЦ, запланирована замена задвижки диаметром 200 миллиметров. Такая плановая превентивная мера направлена на то, чтобы в течение этой нерабочей недели не возникла какая-нибудь серьезная аварийная ситуация, которая потребует длительного отключения воды, - объяснили в пресс-службе «Водоканала».

Время специалисты выбрали специально в середине дня, чтобы утром все жители успели умыться и позавтракать, а вечером поужинать и принять душ. Кроме того, на станции планируют заменить электродвигатель насосного агрегата на более мощный, так как застройка микрорайонов увеличивается с каждым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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