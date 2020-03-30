2020-03-30T08:49:14+03:00
Общество

«Уехал в Екатеринбург, чтобы найти работу»: на Урале неделю ищут мужчину во всем черном

Сергей Цуканов перестал выходить на связь с родственниками с 25 марта
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа ОМВД России по СевероуральскуФото: пресс-группа ОМВД России по Североуральску
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Полиция Североуральска уже неделю разыскивает 28-летнего Цуканова Сергея Александровича. Мужчина уехал 23 марта в Екатеринбург, чтобы найти там работу. Однако два дня спустя, с 25 марта, перестал выходить на связь с родственниками.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, сутулится, русые волосы и светлые глаза.

В день пропажи был одет в куртку, брюки, шапку и сапоги - все черного цвета. При себе у него была темно-синяя спортивная сумка и документы.

Всех, кто знает, где мужчина может находиться, или где-то его видел, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (34380) 2-05-45 (дежурная часть ОМВД России по Североуральску) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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