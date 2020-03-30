Нарушил технику безопасности: на Урале трактористу в глаз попал осколок молотка
В Серове, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, автослесаря, которого обвиняют в причинении вреда по неосторожности.
- В сентябре прошлого года мужчина ремонтировал автогрейдер, но, при этом, в нарушение Инструкции по охране труда и технике безопасности, во время слесарных работ он использовал обычный молоток с деревянной ручкой для установки поршня в цилиндр, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
И при ударе молотком по детали часть молотка откололась, и ее осколок попал в глаз находившемуся рядом трактористу. На слесаря завели уголовное дело и направили в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU