Нарушил технику безопасности: на Урале трактористу в глаз попал осколок молотка

30 Март 2020 2020-03-30T08:24:54+03:00

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В Серове, что в Свердловской области, под суд отправили местного жителя, автослесаря, которого обвиняют в причинении вреда по неосторожности.

- В сентябре прошлого года мужчина ремонтировал автогрейдер, но, при этом, в нарушение Инструкции по охране труда и технике безопасности, во время слесарных работ он использовал обычный молоток с деревянной ручкой для установки поршня в цилиндр, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

И при ударе молотком по детали часть молотка откололась, и ее осколок попал в глаз находившемуся рядом трактористу. На слесаря завели уголовное дело и направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU