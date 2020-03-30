30 Март 2020 2020-03-30T08:02:51+03:00

В Екатеринбурге ищут волонтеров, которые будут доставлять продукты врачам в больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство медорганизаций не были готовы к круглосуточной работе во время пандемии коронавируса

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В Екатеринбурге ищут волонтеров, которые готовы доставлять продукты и все необходимо врачам, которые дежурят в больницах почти круглосуточно в связи со вспышкой коронавируса в регионе. С просьбой обратился экс-директор «Четвертого канала» Игорь Мишин.

- Благотворительный клуб Dostyp обеспечивает врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом горячей едой, напитками и всем необходимым, так как ни одно учреждение не было готово к сложившейся ситуации и для врачей не создано совершенно никаких условий. Питанием государство например обеспечивает только пациентов, - пишет на своей странице в Facebook Мишин.

Волонтерский проект уже работает в Москве, на помощь пришли многие производители, которые пожертвовали больницам кофемашины, горячее питание, средства личной гигиены, воду и даже бесплатное такси из дома до больниц.

- Однако мы хотим помогать не только в Москве. В Санкт-Петербурге, например, нашлись производители, которые готовы предоставлять продукты, но нет волонтеров, либо компании, которые могли бы доставлять продукты, - пишет Мишин. - В Екатеринбурге и Краснодаре ситуация такая же.

У волонтерского проекта есть свой страница в Instagram. Там же они набирают волонтеров. Чтобы стать добровольцем, достаточно просто написать им в «директ». Все посты по помощи в эпоху пандемии коронавируса «Доступ» публикует под хэштегом «#боремсявместе».

Мы, кстати, писали, что в Екатеринбурге и Свердловской области уже работают несколько волонтерских отрядов: для помощи пожилым людям, для выгула домашних животных, и для информирования горожан о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU