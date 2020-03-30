«Трех человек отправили в больницу»: в Екатеринбурге загорелась многоэтажка
Ранним утром 30 марта в Екатеринбурге произошел крупный пожар в одной из многоэтажек на улице Токарей. Диспетчеры МЧС получили вызов в 08:17, на место отправили девять бригад из 32 спасателей.
- На площади 30 квадратных метров сгорели личные вещи в квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома коридорного типа, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Прибывшие пожарные в срочном порядке эвакуировали из горящего дома 51 человека, включая 8 детей. Из них четырем жильцам, в том числе одному ребенку, понадобились спасательные маски дыхательных аппаратов.
- В огне пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. Их спасли из сгоревшей квартиры. Всех троих госпитализировали в больницу, - добавили в МЧС.
Огонь удалось потушить через 40 минут. Сейчас спасатели ведут разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Кстати, на прошлой неделе мы рассказывали вам о жуткой трагедии, которая произошла в Екатеринбурге - в крупном пожаре на Омской погибли восемь человек. Следователи уже завели уголовное дело, считая, что это был намеренный поджог, и теперь ищут свидетелей происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU