2020-03-30T07:41:50+03:00
Происшествия

«Трех человек отправили в больницу»: в Екатеринбурге загорелась многоэтажка

Спасателям удалось эвакуировать 51 человека, включая 8 детей
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Ранним утром 30 марта в Екатеринбурге произошел крупный пожар в одной из многоэтажек на улице Токарей. Диспетчеры МЧС получили вызов в 08:17, на место отправили девять бригад из 32 спасателей.

- На площади 30 квадратных метров сгорели личные вещи в квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома коридорного типа, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Прибывшие пожарные в срочном порядке эвакуировали из горящего дома 51 человека, включая 8 детей. Из них четырем жильцам, в том числе одному ребенку, понадобились спасательные маски дыхательных аппаратов.

- В огне пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. Их спасли из сгоревшей квартиры. Всех троих госпитализировали в больницу, - добавили в МЧС.

Огонь удалось потушить через 40 минут. Сейчас спасатели ведут разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Кстати, на прошлой неделе мы рассказывали вам о жуткой трагедии, которая произошла в Екатеринбурге - в крупном пожаре на Омской погибли восемь человек. Следователи уже завели уголовное дело, считая, что это был намеренный поджог, и теперь ищут свидетелей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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