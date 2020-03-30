«Культурные соседи - в подарок»: в центре Екатеринбурга продают квартиру с президентским креслом и кухней по цене трех «хрущевок»

30 Март 2020 2020-03-30T07:26:11+03:00

В ней пять комнат, а общая площадь - 276 квадратных метров

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В центре Екатеринбурга, на улице Красноармейской, выставили на продажу шикарную квартиру, в которой одна кухня стоит как три «хрущевки». В ней пять комнат, а общая площадь - 276 квадратных метров. Квартира занимает весь пятый этаж семиэтажного дома. Заплатить за всю эту роскошь нужно будет 75 миллионов.

- Продается стиль, бренд, шарм, место, простор, уют и безопасность. Дорого. Очень дорого. В шаговой доступности есть все: качественные продукты и хорошие рестораны, школы и секции, лечебные центры, банки, фитнес, транспорт. Кажется, что далеко только Солнце, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Фото: портал N1.RU

Гостиная занимает около 80 квадратных метров. Полы в ней отделаны из массива красного дерева. В квартире три спальни и продуманная система безопасности. В ней даже есть рабочий кабинет, в котором стоит президентское кресло, и гигантская гардеробная.

- Вся встроенная мебель, привезенная из различных уголков света и заботливо вписанная в архитектурных ансамбль этого чуда, естественно, остается, - добавляют в объявлении. - Серебряные австрийские люстры с кристаллами Сваровски, тончайшая изысканная кожа, использованная в декорировании окон.

Фото: портал N1.RU

Кроме того, у дома собственный закрытый двор, два подземных паркинга и культурные соседи - в подарок. А теперь посмотрите фотографии оттуда:

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU