Тушили семь бригад: в Екатеринбурге сгорели три садовых домика
Минувшей ночью в Екатеринбурге, в районе садового товарищества на улице Евгения Савкова, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:53. На место выехали семь бригад из 28 человек.
- На площади в 130 квадратных метров сгорели надворные постройки и сразу три садовых дома, - отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Огонь удалось потушить только спустя полтора часа, к 04:20. А к 07:50 спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, все, к счастью, обошлось без пострадавших.
Кстати, не так давно мы рассказывали, что в Екатеринбурге произошел еще один крупный пожар, в котором погибли восемь человек. Следователи уже завели дело, считая, что это был намеренный поджог, и теперь ищут очевидцев трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU