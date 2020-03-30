2020-03-30T06:57:37+03:00
Происшествия

Тушили семь бригад: в Екатеринбурге сгорели три садовых домика

К счастью, обошлось без пострадавших
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Екатеринбурге, в районе садового товарищества на улице Евгения Савкова, произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 02:53. На место выехали семь бригад из 28 человек.

- На площади в 130 квадратных метров сгорели надворные постройки и сразу три садовых дома, - отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь удалось потушить только спустя полтора часа, к 04:20. А к 07:50 спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, все, к счастью, обошлось без пострадавших.

Кстати, не так давно мы рассказывали, что в Екатеринбурге произошел еще один крупный пожар, в котором погибли восемь человек. Следователи уже завели дело, считая, что это был намеренный поджог, и теперь ищут очевидцев трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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