В Екатеринбурге ищут бабушку в красном вязаном берете

30 Март 2020 2020-03-30T06:28:19+03:00

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В Екатеринбурге волонтеры и полиция разыскивают 77-летнюю Еремееву (Нагибину) Ангелину Васильевну. Бабушка пропала еще вчера - вышла из дома и, вероятно, заблудилась. Ориентировку разослали волонтеры ПСО «Лиза Алерт». В отряде отмечают, что женщине может понадобиться медицинская помощь.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и черные глаза.

В день пропажи была одета в бежевую куртку, черные брюки, красный вязаный берет и черные замшевые сапоги. С собой у нее была коричневая сумка.

Если вы вдруг видели где-то Ангелину Васильевну или знаете, где она может быть, обязательно сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU