В больницах Екатеринбурга останавливают плановый прием пациентов

30 Март 2020 2020-03-30T06:13:58+03:00

Будет работать только экстренная и неотложная помощь, а также амбулаторная на дому Фото: Артем КИЛЬКИН

Будет работать только экстренная и неотложная помощь

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Во всех больницах Екатеринбурга и Свердловской области вводятся ограничения на плановый прием пациентов из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

- На период до 3 апреля отменяются плановые поликлинические приемы узких специалистов, пребывание в дневных стационарах и плановые операции при условии ненанесения вреда здоровью пациентов, - подчеркивают в пресс-службе.

Вместе с тем, в полном объеме будет оказываться медпомощь: пациентам с социально значимыми заболеваниями (онкология, сердечно-сосудистые заболевания, хронические инфекционные), а также беременным. Кроме того, работает экстренная и неотложная помощь. А вот амбулаторная помощь пациентам будет оказываться преимущественно на дому.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 23 заразившихся коронавирусом. Ранее их было 24, но одному пациенту удалось полностью вылечиться. Все остальные находится в ГКБ №40 под присмотром медиков. Состояние трех человек - тяжелое, двух - средней тяжести, у остальных - удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU