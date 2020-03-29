Сначала солнце, а потом дожди: в начале недели в Екатеринбурге потеплеет до 11 градусов

29 Март 2020 2020-03-29T17:24:31+03:00

Погода будет безветренной и сухой до 2 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода будет безветренной и сухой до 2 апреля.

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Новая неделя обещает быть теплой. По данным синоптиков портала Gismeteo, в понедельник ожидается потепление до плюс 11 градусов днем и до плюс 3 ночью. Все эти дни безоблачно и без осадков.

Скорость ветра от 4 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду. Стабильность сохранится до среды.

Погода ухудшится со 2 апреля. Температура опустится до плюс 2 днем, будет пасмурно. На следующий день пойдет дождь.

Понедельник, 30 марта, ночью +2, днем +11. Без осадков.

Вторник, 31 марта, ночью 0, днем +11. Без осадков.

Среда, 1 апреля, ночью +3, днем +11. Без осадков.

Четверг, 2 апреля, ночью -3, днем +2. Без осадков.

Четверг, 3 апреля, ночью -4, днем +4. Дождь.

Пятница, 4 апреля, ночью -4, днем +7. Без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU