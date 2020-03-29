Сначала солнце, а потом дожди: в начале недели в Екатеринбурге потеплеет до 11 градусов
Новая неделя обещает быть теплой. По данным синоптиков портала Gismeteo, в понедельник ожидается потепление до плюс 11 градусов днем и до плюс 3 ночью. Все эти дни безоблачно и без осадков.
Скорость ветра от 4 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду. Стабильность сохранится до среды.
Погода ухудшится со 2 апреля. Температура опустится до плюс 2 днем, будет пасмурно. На следующий день пойдет дождь.
Понедельник, 30 марта, ночью +2, днем +11. Без осадков.
Вторник, 31 марта, ночью 0, днем +11. Без осадков.
Среда, 1 апреля, ночью +3, днем +11. Без осадков.
Четверг, 2 апреля, ночью -3, днем +2. Без осадков.
Четверг, 3 апреля, ночью -4, днем +4. Дождь.
Пятница, 4 апреля, ночью -4, днем +7. Без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU