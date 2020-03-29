«Нужны видео с авторегистраторов»: следователи ищут свидетелей пожара в Екатеринбурге, где сгорели восемь человек

29 Март 2020 2020-03-29T15:58:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральские следователи продолжают разбираться в пожаре, который случился на улице Омской 26 марта. В горевшем деревянном доме погибло восемь человек. Семь скончались на месте, еще один чуть позже в реанимации. Сотрудник СК завели уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц», а также «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Сейчас ведомство ищет свидетелей ЧП.

- Органы Следственного комитета по Свердловской области обращаются с просьбой к возможным очевидцам, а именно владельцам автомашин, оснащённых записывающими видеорегистраторами, которые проезжали в районе происшествия - в период с 22 часов вечера 26 марта по 00 часов 27 марта по улицам Омской, Смазчиков, Июльская, Уральской (от улицы Смазчиков) в Екатеринбурге, передать имеющиеся видеозаписи следователям для изучения и проведения по видеозаписям необходимых осмотров и экспертиз, - объявили в СК по Свердловской области.

Причину пожара пока устанавливают. Общественники предполагают, что дом подожгли, чтобы очистить территорию от двухэтажных бараков.

Если вы что-нибудь знаете об этом пожаре, звоните по номеру: 8(343)297-71-61 (круглосуточно). Конфиденциальность гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769042" frameborder="0"></iframe> Пожар в жилом доме в Екатеринбурге: 7 погибших.Двухэтажный барак тушили несколько часов

ИСТОЧНИК KP.RU