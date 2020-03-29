Россиянка пыталась обработать деньги от коронавируса в микроволновке, но сожгла их
Жительница Москвы сожгла 65 тысяч рублей, пытаясь спасти их от коронавируса. Столичная барышня начиталась полезных лайфхаков в интернете и решила обработать деньги с помощью высокой температуры – в микроволновке. Обеззаразить купюры от коронавируса ей не удалось, пишет «Комсомольская правда». После включения печки купюры затрещали, как семечки на сковородке. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах.
- Ну я была, скажем так, "в легком" шоке, а вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке, - интересуется она у своих подписчиков, - поделилась результатами сомнительного эксперимента женщина в своем Instagram.
На свой пост москвичка получила несколько советов. В том числе пользователи говорили ей, что надо было воспользоваться утюгом, а не печью. Другие шутили и просили отдать обугленные деньги им. В любом случае женщина решила отнести купюры в банк и обменять.
ИСТОЧНИК KP.RU