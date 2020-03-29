Россиянка пыталась обработать деньги от коронавируса в микроволновке, но сожгла их

29 Март 2020 2020-03-29T14:43:08+03:00

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Жительница Москвы сожгла 65 тысяч рублей, пытаясь спасти их от коронавируса. Столичная барышня начиталась полезных лайфхаков в интернете и решила обработать деньги с помощью высокой температуры – в микроволновке. Обеззаразить купюры от коронавируса ей не удалось, пишет «Комсомольская правда». После включения печки купюры затрещали, как семечки на сковородке. Электромагнитное излучение мгновенно подожгло металлизированную полоску на купюрах.

- Ну я была, скажем так, "в легком" шоке, а вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке, - интересуется она у своих подписчиков, - поделилась результатами сомнительного эксперимента женщина в своем Instagram.

На свой пост москвичка получила несколько советов. В том числе пользователи говорили ей, что надо было воспользоваться утюгом, а не печью. Другие шутили и просили отдать обугленные деньги им. В любом случае женщина решила отнести купюры в банк и обменять.

ИСТОЧНИК KP.RU