2020-03-29T12:45:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В свердловском Минздраве рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

Сейчас 23 человека находятся в больнице, еще одного выписали домой
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Сейчас 23 человека находятся в больнице, еще одного выписали домой.Сейчас 23 человека находятся в больнице, еще одного выписали домой.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Минздраве Свердловской области сообщили, как себя чувствуют пациенты с коронавирусом. Напомним, на 29 марта в Екатеринбурге 24 подтвержденных случая. За сутки число заболевших не прибавилось, добавили в ведомстве.

- За истекшие сутки проведено 957 исследований, обследовано 907 человек. Всего проведено 11954 исследования, обследовано 8508 человек, выздоровел 1 человек, - комментируют в областном Минздраве.

Все заболевшие лежат в 40-й инфекционной больнице. Также те, кто контактировал с ними, находятся под наблюдением врачей.

- Состояние трёх пациентов оценивается как тяжелое, двух - средней тяжести, остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии, - пояснили в ведомстве.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нужны видео с авторегистраторов»: следователи ищут свидетелей пожара в Екатеринбурге, где сгорели восемь человек
Россиянка пыталась обработать деньги от коронавируса в микроволновке, но сожгла их
В свердловском Минздраве рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
В Екатеринбурге проверяют магазины на наличие необходимых товаров
Два рыбака провалились под лед в Свердловской области
Андрей Аршавин прогулялся по безлюдной Москве с новой девушкой
Чемпионат России по волейболу завершён досрочно: у «Уралочки» – бронза
Нерабочая неделя в Екатеринбурге: отделения почты России закрываются для посещения
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
«Анализ на короновирус делают лишь избранным»: уральская фитоняшка раскритиковала врачей после обращения в больницу