В свердловском Минздраве рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

29 Март 2020 2020-03-29T12:45:33+03:00

Сейчас 23 человека находятся в больнице, еще одного выписали домой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас 23 человека находятся в больнице, еще одного выписали домой

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В Минздраве Свердловской области сообщили, как себя чувствуют пациенты с коронавирусом. Напомним, на 29 марта в Екатеринбурге 24 подтвержденных случая. За сутки число заболевших не прибавилось, добавили в ведомстве.

- За истекшие сутки проведено 957 исследований, обследовано 907 человек. Всего проведено 11954 исследования, обследовано 8508 человек, выздоровел 1 человек, - комментируют в областном Минздраве.

Все заболевшие лежат в 40-й инфекционной больнице. Также те, кто контактировал с ними, находятся под наблюдением врачей.

- Состояние трёх пациентов оценивается как тяжелое, двух - средней тяжести, остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии, - пояснили в ведомстве.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.

ИСТОЧНИК KP.RU