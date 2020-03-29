В свердловском Минздраве рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом
В Минздраве Свердловской области сообщили, как себя чувствуют пациенты с коронавирусом. Напомним, на 29 марта в Екатеринбурге 24 подтвержденных случая. За сутки число заболевших не прибавилось, добавили в ведомстве.
- За истекшие сутки проведено 957 исследований, обследовано 907 человек. Всего проведено 11954 исследования, обследовано 8508 человек, выздоровел 1 человек, - комментируют в областном Минздраве.
Все заболевшие лежат в 40-й инфекционной больнице. Также те, кто контактировал с ними, находятся под наблюдением врачей.
- Состояние трёх пациентов оценивается как тяжелое, двух - средней тяжести, остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии, - пояснили в ведомстве.
Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области:
Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);
Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);
Министерство общественной безопасности Свердловской области: 8 343 312-08-81 или 112.
«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 8 343 371 56 46.
ИСТОЧНИК KP.RU