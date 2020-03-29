В Екатеринбурге проверяют магазины на наличие необходимых товаров

29 Март 2020 2020-03-29T09:49:57+03:00

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В Екатеринбурге начались проверки продовольственных магазинов на наличие товаров. Контролеры смотрят как выполняются требования о приостановке работы ТРЦ с 28 по 5 апреля. Об этом сообщили в правительстве Свердловской области.

- Мы изучаем ассортимент товара, следим за ценами - особенно на товары первой необходимости. Кроме того, в связи с указом губернатора о прекращении работы торговых центров, за исключением продуктовых отделов, аптек и объектов, реализующих товары первой необходимости, мы инспектируем торговые точки. Фиксируем нарушения и передаём их в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Нарушители понесут наказание, - сказала и.о. министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.

Первые рейды показали, что многие ТЦ прислушались к требованиям. Те магазины, которые всю выходную неделю будут открыты, проводят ежедневную дезинфекцию помещений. Все кассиры также обеспечены масками, а покупателей просят держать дистанцию.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все развлекательные заведения, рестораны и кафе, торговые центры и кинотеатры. Работают только аптеки, продуктовые, магазины, ветеринарные клиники и больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU