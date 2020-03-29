2020-03-29T08:40:50+03:00
Общество

Два рыбака провалились под лед в Свердловской области

Мужчин вытащили очевидцы. Сейчас они в больнице с переохлаждением.
Юлия СТАЛИНА
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской областиФото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области
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В Свердловской области двое мужчин едва не погибли во время рыбалки. Как сообщают в областном МЧС, это случилось на реке Тавда 27 марта. Рыбаки, не смотря на предупреждения об опасности, вышли на лед и провалились. Из ледяной воды их вытащили очевидцы. Позже пострадавших доставили в больницу с переохлаждением.

В выходные спасатели, полицейские и представители местных администраций устроили рейд по водоемам большое вниманием уделили Белоярскому водохранилищу и Среднеуральскому. Искали рыбаков-нарушителей.

- Через громкоговорящую связь автомобилей спецслужб рыбаков с берега предупреждают об опасности нахождения на льду и просят покинуть водоем. Как отмечают специалисты ГИМС, паники среди рыбаков никогда нет, как рыбачили, так и продолжают рыбачить, несмотря на возникновение опасных ситуаций. Спасателям приходится в прямом смысле слова уговаривать рыбаков сойти на берег, - сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

За время рейда комиссия составила 49 актов об административных правонарушениях за выход на лед под запрещающий знак. За это им грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Напомним, накануне на Белоярском водохранилище откололась льдина вместе с рыбаками. В опасности оказались 400 человек. Эвакуировать их пришлось спасателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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