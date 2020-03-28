Андрей Аршавин прогулялся по безлюдной Москве с новой девушкой

28 Март 2020 2020-03-28T23:02:22+03:00

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С 28 марта в Москве усилили карантин: в столице на неделю закрыли все заведения общепита, торговые центры, городские парки и салоны красоты. Мэрия Москвы обратилась к гражданам с настоятельной просьбой не выходить на улицу без повода, пишет «Комсомольская правда».

Но теплая весенняя погода сделала свое дело: в субботу в столице столбики термометров поднялись до +17 градусов, выглянуло мартовское солнце. И часть москвичей не удержалась и отправилась гулять по улицам.

В их числе оказался и известный футболист Андрей Аршавин, который после двух разводов постепенно устраивает личную жизнь. Знаменитый 38-летний спортсмен прогулялся без маски и перчаток по Лужнецкой набережной вместе с неизвестной девушкой.

Тем временем, москвичи знают о необходимости соблюдать дистанцию в два метра, чтобы не допустить распространения эпидемии. Однако многие горожане гуляют по столице втроем, а то и вчетвером.

ИСТОЧНИК KP.RU