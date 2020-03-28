Чемпионат России по волейболу завершён досрочно: у «Уралочки» – бронза

28 Март 2020 2020-03-28T18:23:25+03:00

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Чемпионат России по волейболу среди женских команд завершён досрочно. Такое решение сегодня приняла Всероссийская федерация волейбола.

- В связи с распространением на территории России новой коронавирусной инфекции 10 из 12 клубов женской Суперлиги выступили за окончание проведения чемпионата России, – говорится в заявлении федерации.

Места были распределены по результатам предварительного этапа регулярного чемпионата. Таким образом, «Уралочка-НТМК» завоевала бронзовые медали, серебро - у калининградского «Локомотива», чемпионом страны стала команда «Динамо-Казань».

- Чемпионат России можно окончить результатами регулярного этапа, без плей-офф. В таком решении не будет ничего особенного. В первую очередь, надо заботиться о здоровье людей, – отметил вице-президент Всероссийской федерации волейбола Николай Карполь.

ОФИЦИАЛЬНО

На 28 марта 2020 года в России зафиксировано 1264 человек с коронавирусом, из них – 24 в Свердловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU