Эвакуировали 93 человек: на железнодорожном вокзале Екатеринбурга загорелся холл у лифта

28 Март 2020 2020-03-28T09:10:13+03:00

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На железнодорожном вокзале загорелся строящийся лифтовой холл. По данным регионального главка МЧС, площадь пожара составила 2 квадратных метра, но помощь огнеборцев не понадобилась. Сотрудники вокзала потушили пламя огнетушителями до прибытия пожарных.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В целях обеспечения безопасности администрация приняла меры по эвакуации людей из здания вокзала. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 93 человека, в том числе 9 детей, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.

После проверки огнеборцами помещений вокзала, он функционирует в штатном режиме.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, что на этой неделе на Омской сгорел деревянный барак. В огне погибли восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU