Эвакуировали 93 человек: на железнодорожном вокзале Екатеринбурга загорелся холл у лифта
На железнодорожном вокзале загорелся строящийся лифтовой холл. По данным регионального главка МЧС, площадь пожара составила 2 квадратных метра, но помощь огнеборцев не понадобилась. Сотрудники вокзала потушили пламя огнетушителями до прибытия пожарных.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
- В целях обеспечения безопасности администрация приняла меры по эвакуации людей из здания вокзала. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 93 человека, в том числе 9 детей, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.
После проверки огнеборцами помещений вокзала, он функционирует в штатном режиме.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Напомним, что на этой неделе на Омской сгорел деревянный барак. В огне погибли восемь человек.
ИСТОЧНИК KP.RU