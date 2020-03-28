2020-03-28T09:10:13+03:00
Происшествия

Эвакуировали 93 человек: на железнодорожном вокзале Екатеринбурга загорелся холл у лифта

Сотрудники вокзала самостоятельно потушили пламя до приезда пожарных
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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На железнодорожном вокзале загорелся строящийся лифтовой холл. По данным регионального главка МЧС, площадь пожара составила 2 квадратных метра, но помощь огнеборцев не понадобилась. Сотрудники вокзала потушили пламя огнетушителями до прибытия пожарных.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- В целях обеспечения безопасности администрация приняла меры по эвакуации людей из здания вокзала. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 93 человека, в том числе 9 детей, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.

После проверки огнеборцами помещений вокзала, он функционирует в штатном режиме.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, что на этой неделе на Омской сгорел деревянный барак. В огне погибли восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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