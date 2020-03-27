В Екатеринбург пришла весна: синоптики обещают в выходные потепление до 11 градусов

27 Март 2020 2020-03-27T19:50:43+03:00

Оба дня на улице будет солнечно и без осадков

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В Екатеринбурге становится по-весеннему тепло. Синоптики обещают в выходные потепление до 11 градусов. В субботу, 28 марта по прогнозам Уральского гидрометцентра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью до минут трех градусов, днем до плюс девяти. В воскресенье, 29 марта воздух днем прогреется до 11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до плюс трех.

Оба выходных дня синоптики обещают екатеринбуржцам переменную облачность без существенных осадков. Ветер будет западный с порывами до 12 метров в секунду.

Напомним, что, не смотря на теплую погоду, в городе сохраняется угроза распространения коронавируса. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил горожан старше 65 лет, которые являются особенно подверженной группой населения во время вспышки вируса оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU