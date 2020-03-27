2020-03-27T20:04:56+03:00
Коронавирус Covid-19

«Последствия будут самые серьезные»: в Екатеринбурге закрытие ТЦ и ресторанов будут контролировать спецгруппы

Они будут устранять выявленные нарушения или передавать информацию в министерство общественной безопасности и силовые ведомства
Алина СУРИНА
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Спецгруппы проверят закрылись ли торговые центры и заведения общепитаСпецгруппы проверят закрылись ли торговые центры и заведения общепитаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге закрытие ТЦ и ресторанов будут контролировать спецгруппы. Они будут устранять выявленные нарушения или передавать информацию в министерство общественной безопасности и силовые ведомства. Об этом рассказали в департаменте информационной политики. К этой работе подключатся и муниципальные оперативные штабы.

- Они также должны обеспечить постоянный мониторинг, и если ими будет замечено неисполнение указа, эта информация немедленно должна быть передана в Роспотребнадзор, - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании оперативного штаба. - Все рычаги воздействия у нас есть. Я порекомендовал бы с ограничениями не шутить, последствия будут самые серьезные.

Напомним, торговые центры, и заведения общепита закроются завтра. Указ об ограничении их работы подписал вчера губернатор Свердловской области. В торговых центрах будут открыты только аптеки и продуктовые магазины, а рестораны и кафе смогут доставлять еду на дом и готовить на вынос, без посещения посетителями заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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