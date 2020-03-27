Медицинский спецназ под Екатеринбургом отработал действия на случай ЧС, связанных с возникновением угрозы массового заражения
Медицинский спецназ под Екатеринбургом отработал действия на случай ЧС, связанных с возникновением угрозы массового заражения. Военнослужащие выехали на один из полигонов региона, где развернули полевой госпиталь на основе модулей-контейнеров, оснащенных современным медицинским оборудованием и техникой.
- В учении задействованы медицинский лабораторно-диагностический модуль, способный проводить до 1,5 тысяч рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, , - рассказали в пресс-службе ЦВО. - Также установлена предперевязочная с возможностью оказания помощи свыше 60 пациентам в сутки, перевязочная, принимающая до 3 пострадавших в час, операционная, где возможно провести до 8 операций в сутки, реанимационная, модуль интенсивной терапии и подвижный комплекс врачебной помощи.
Военные также рассказали, что во всех медицинских модулях, используемых в учениях, есть системы автономного жизнеобеспечения с возможностями кондиционирования и очистки воздуха, водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции.
Медицинский спецназ ЦВО в рамках проверки развернул полевой госпиталь под Екатеринбургом.Видео: Пресс-служба ЦВО
В пресс-службе ЦВО отметили, что с 25 по 28 марта проходит проверка всех военных подразделений и организаций медицинского обеспечения по готовности решения задач в чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.
ИСТОЧНИК KP.RU