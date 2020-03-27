27 Март 2020 2020-03-27T19:07:05+03:00

Военнослужащие выехали на один из полигонов региона, где развернули полевой госпиталь

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Медицинский спецназ под Екатеринбургом отработал действия на случай ЧС, связанных с возникновением угрозы массового заражения. Военнослужащие выехали на один из полигонов региона, где развернули полевой госпиталь на основе модулей-контейнеров, оснащенных современным медицинским оборудованием и техникой.

- В учении задействованы медицинский лабораторно-диагностический модуль, способный проводить до 1,5 тысяч рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, , - рассказали в пресс-службе ЦВО. - Также установлена предперевязочная с возможностью оказания помощи свыше 60 пациентам в сутки, перевязочная, принимающая до 3 пострадавших в час, операционная, где возможно провести до 8 операций в сутки, реанимационная, модуль интенсивной терапии и подвижный комплекс врачебной помощи.

Военные также рассказали, что во всех медицинских модулях, используемых в учениях, есть системы автономного жизнеобеспечения с возможностями кондиционирования и очистки воздуха, водо- и электроснабжения, отопления и вентиляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/769193" frameborder="0"></iframe> Медицинский спецназ ЦВО в рамках проверки развернул полевой госпиталь под Екатеринбургом.Видео: Пресс-служба ЦВО

В пресс-службе ЦВО отметили, что с 25 по 28 марта проходит проверка всех военных подразделений и организаций медицинского обеспечения по готовности решения задач в чрезвычайных ситуациях, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU