В ГИБДД Свердловской области опровергли перекрытие дорог в регионе
В ГИБДД Свердловской области опровергли перекрытие дорог в регионе. Сообщения о закрытии въездов в Екатеринбург рассылают сегодня в соцсетях и мессенджерах. В них указано, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе перекрываются дороги. По словам госавтоинспекторов, речь идет о въезде в Екатеринбург со стороны Режевского и Серовского тракта.
- Мероприятиями по профилактике распространения инфекции, которые в данный момент проводятся в регионе, не предусмотрено ограничение движения и перекрытие дорог, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.
В ГИБДД призывают не поддаваться панике, соблюдать рекомендации по нераспространению инфекции, а также, по возможности, оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU
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