2020-03-27T17:49:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В ГИБДД Свердловской области опровергли перекрытие дорог в регионе

Сообщения о закрытии въездов в Екатеринбург рассылают в соцсетях
Алина СУРИНА
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В ГИБДД опровергли информацию о перекрытии дорог из-за коронавирусаВ ГИБДД опровергли информацию о перекрытии дорог из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ГИБДД Свердловской области опровергли перекрытие дорог в регионе. Сообщения о закрытии въездов в Екатеринбург рассылают сегодня в соцсетях и мессенджерах. В них указано, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе перекрываются дороги. По словам госавтоинспекторов, речь идет о въезде в Екатеринбург со стороны Режевского и Серовского тракта.

- Мероприятиями по профилактике распространения инфекции, которые в данный момент проводятся в регионе, не предусмотрено ограничение движения и перекрытие дорог, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

В ГИБДД призывают не поддаваться панике, соблюдать рекомендации по нераспространению инфекции, а также, по возможности, оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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