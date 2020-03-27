2020-03-27T17:30:28+03:00
Общество

Сотрудники ГИБДД во время проверки автобусов нашли больше 1000 нарушений

Больше всего было выявлено автобусов с техническими неисправностями
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: ГИБДД Свердловской областиФото: ГИБДД Свердловской области
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД во время проверки автобусов нашли больше 1000 нарушений. Оперативно-профилактическое мероприятие госавтоинспекторы проводили с 23 по 25 марта. Сотрудники ГИБДД проверяли автобусы на конечных и промежуточных остановках по всему региону. Всего было проверено больше 4 000 машин. Госавтоинспекторы возбудили 106 административных дел в отношении должностных и юридических лиц. Госавтоинспекторы нашли около тысячи нарушений. Больше всего было выявлено автобусов с техническими неисправностями – более 200.

- Также выявлено 16 автобусов, не прошедших технический осмотр, 8 автобусов, в конструкцию которых внесены изменения без соответствующего разрешения. Сотрудниками ГИБДД пресечено управление 32 автобусами с неработающим или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Для большей эффективности соседние подразделения Госавтоинспекции провели совместные рейдовые мероприятия. Например, в столице Урала проверили автобусы, осуществляющие регулярные городские пассажирские перевозки на автодорогах «ПермьЕкатеринбург» и «Екатеринбург– Тюмень». Рейды также прошли на автовокзалах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Новоуральска, Красноуфимска, Краснотурьинска и Карпинска.

В госавтоинспекции региона также рассказали, что по итогам февраля на территории Свердловской области зарегистрирован рост количества ДТП по вине водителей автобусов. В 19 авариях, а это почти на 6% больше чем за аналогичный период прошлого года, один человек погиб и еще 33 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ГИБДД Свердловской области опровергли перекрытие дорог в регионе
Сотрудники ГИБДД во время проверки автобусов нашли больше 1000 нарушений
Банк Уралсиб рассказал, как будут проходить банковские операции и порядок гашения кредитов во время нерабочей недели
Екатеринбуржцы не смогут принять участие в «Майской грозе» и «Женском забеге»
Банк Уралсиб предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»
Как будут работать детские сады в Екатеринбурге с 30 марта по 3 апреля
Коронавирус в Екатеринбурге: вся медпомощь переведена в неотложный режим
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
ОМОН с градусником в руках: в Екатеринбурге появился «антикоронавирусный» стрит-арт
Швеллер ЕВРАЗ НТМК впервые использован для строительства в Антарктиде
Коронавирус в Екатеринбурге: ЦПКиО закрывается на карантин
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
Как не располнеть на карантине по коронавирусу: советы специалистов