27 Март 2020 2020-03-27T17:30:28+03:00

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Сотрудники ГИБДД во время проверки автобусов нашли больше 1000 нарушений. Оперативно-профилактическое мероприятие госавтоинспекторы проводили с 23 по 25 марта. Сотрудники ГИБДД проверяли автобусы на конечных и промежуточных остановках по всему региону. Всего было проверено больше 4 000 машин. Госавтоинспекторы возбудили 106 административных дел в отношении должностных и юридических лиц. Госавтоинспекторы нашли около тысячи нарушений. Больше всего было выявлено автобусов с техническими неисправностями – более 200.

- Также выявлено 16 автобусов, не прошедших технический осмотр, 8 автобусов, в конструкцию которых внесены изменения без соответствующего разрешения. Сотрудниками ГИБДД пресечено управление 32 автобусами с неработающим или с не соответствующим установленным требованиям тахографом, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Для большей эффективности соседние подразделения Госавтоинспекции провели совместные рейдовые мероприятия. Например, в столице Урала проверили автобусы, осуществляющие регулярные городские пассажирские перевозки на автодорогах «Пермь–Екатеринбург» и «Екатеринбург– Тюмень». Рейды также прошли на автовокзалах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Новоуральска, Красноуфимска, Краснотурьинска и Карпинска.

В госавтоинспекции региона также рассказали, что по итогам февраля на территории Свердловской области зарегистрирован рост количества ДТП по вине водителей автобусов. В 19 авариях, а это почти на 6% больше чем за аналогичный период прошлого года, один человек погиб и еще 33 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU