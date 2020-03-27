Екатеринбуржцы не смогут принять участие в «Майской грозе» и «Женском забеге»

27 Март 2020 2020-03-27T16:42:39+03:00

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В Екатеринбурге из-за ситуации с коронавирусом отменили два крупных забега - «Майскую грозу», которая должна была открыть сезон для бегунов второго мая и «Женский забег», который планировался на седьмое июня. Количество участников этих мероприятий больше 2 500, но из-за карантина скопление такого количества человек запрещено. Регистрация на эти два забега уже закрыли. Как рассказали организаторы, марафон «Европа - Азия», запланированный на девятое августа все же состоится.

- Сейчас мы надеемся на лучшее, что к лету все-таки начнется спад эпидемии и все карантины закончатся. Поэтому отменять следующие забеги не планируем. Мы желаем всем любителям бега не терять оптимизма и продолжать тренироваться - выполнять дома тренировки на развитие мышц и по возможности бегать в непопулярных лесопарковых зонах, где нет большого количества людей, - рассказал директор марафона «Европа - Азия» Андрей Уткин.

Участникам «Майской грозы» организаторы предлагают заменить отмененное мероприятие онлайн-забегом. Он пройдет с первого по девятое мая. Участники пробегут свою дистанцию в любой точке мира и получат за это медаль и футболку. После забега нужно отправить трек своего забега, Ф. И. О., адрес и размер футболки на почту организаторов - ea_marathon@mail.ru.

Также у них есть возможность перенести регистрацию на следующие забеги - это международный марафон «Европа - Азия - 2020», Laser Night Run 2020 и IV Городской зимний полумарафон или на «Майскую грозу - 2021».

Для переносов регистраций нужно также написать на почту организаторов, указав свою фамилию, имя, отчество и стартовый номер. Участникам «Женского забега», которые уже успели зарегистрироваться, другие варианты не предлагают, но обещают вернуть деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU