27 Март 2020 2020-03-27T16:38:49+03:00

Как будут работать детские сады в Екатеринбурге с 30 марта по 3 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вся следующая неделя в стране, включая и Свердловскую область, с 30 марта по 3 апреля, будет нерабочей. Официальный указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Вместе с тем, власти Екатеринбурга объявили, что в течение этой недели работать не будут и детские сады.

- Детские сады Екатеринбурга на основании Указа Президента России № 206 от 25.03.2020 с 30 марта по 3 апреля работать не будут. Родители и дети будут находится дома на самоизоляции, - отметили в пресс-службе мэрии. – Прием заявлений в загородные и городские лагеря начнется с 1 апреля и только в электронном виде.

Кроме этого, с сегодняшнего дня весь медперсонал переходит с режима оказания плановой медпомощи в режим неотложный. Тех людей, кого во время нерабочей недели заставляют выходить на работу, мэрия просит звонить на «горячую линию»: 8 (343) 304-12-18.

ИСТОЧНИК KP.RU