Коронавирус в Екатеринбурге: вся медпомощь переведена в неотложный режим

27 Март 2020 2020-03-27T14:52:31+03:00

Вся следующая неделя, с 30 марта по 3 апреля, будет выходной Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С этого дня весь медицинский персонал переходит с режима оказания плановой помощи в режим неотложный. Об этом официально рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме того, указом Президента РФ Владимира Путина вся следующая неделя, с 30 марта по 3 апреля, сделана нерабочей с сохранением зарплат. А тех работникам, кого заставляют выходить на работу, мэрия просит сразу же звонить на «горячую линию»: 8 (343) 304-12-18.

- Детские сады Екатеринбурга на основании Указа Президента России № 206 от 25.03.2020 с 30 марта по 3 апреля работать не будут. Родители и дети будут находится дома на самоизоляции, - отметили в пресс-службе мэрии. – Прием заявлений в загородные и городские лагеря начнется с 1 апреля и только в электронном виде.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрирован коронавирус у 20 человек. Все они сейчас находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU