2020-03-27T14:52:31+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: вся медпомощь переведена в неотложный режим

Об этом рассказали в городской администрации
Мария Трапезникова
Поделиться:
Вся следующая неделя, с 30 марта по 3 апреля, будет выходнойВся следующая неделя, с 30 марта по 3 апреля, будет выходнойФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С этого дня весь медицинский персонал переходит с режима оказания плановой помощи в режим неотложный. Об этом официально рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Кроме того, указом Президента РФ Владимира Путина вся следующая неделя, с 30 марта по 3 апреля, сделана нерабочей с сохранением зарплат. А тех работникам, кого заставляют выходить на работу, мэрия просит сразу же звонить на «горячую линию»: 8 (343) 304-12-18.

- Детские сады Екатеринбурга на основании Указа Президента России № 206 от 25.03.2020 с 30 марта по 3 апреля работать не будут. Родители и дети будут находится дома на самоизоляции, - отметили в пресс-службе мэрии. – Прием заявлений в загородные и городские лагеря начнется с 1 апреля и только в электронном виде.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрирован коронавирус у 20 человек. Все они сейчас находится в ГКБ №40 под пристальным наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк Уралсиб рассказал, как будут проходить банковские операции и порядок гашения кредитов во время нерабочей недели
Екатеринбуржцы не смогут принять участие в «Майской грозе» и «Женском забеге»
Банк Уралсиб предлагает новый сезонный вклад «Пока вы дома»
Как будут работать детские сады в Екатеринбурге с 30 марта по 3 апреля
Коронавирус в Екатеринбурге: вся медпомощь переведена в неотложный режим
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
ОМОН с градусником в руках: в Екатеринбурге появился «антикоронавирусный» стрит-арт
Швеллер ЕВРАЗ НТМК впервые использован для строительства в Антарктиде
Коронавирус в Екатеринбурге: ЦПКиО закрывается на карантин
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
Как не располнеть на карантине по коронавирусу: советы специалистов