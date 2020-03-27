2020-03-27T14:38:09+03:00
Общество

ОМОН с градусником в руках: в Екатеринбурге появился «антикоронавирусный» стрит-арт

Рисунок можно найти в районе Старой Сортировки
Мария Трапезникова
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Фото: Street Art HunterФото: Street Art Hunter
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В Екатеринбурге, в районе Старой Сортировки, появился очень тематический стрит-арт, посвященный самой обсуждаемой в последнее время теме: пандемии коронавируса в мире. Его автором выступил уличный художник Vova GRB.

На обшарпанной стене старой стене появился силуэт силовика из ОМОН с градусником в руках рядом с пограничным столбом. Вероятно, художник хотел этим сказать, что страна стойко переживет эпидемию и не допустит той трагедии, которая сейчас происходит во всем мире.

Между тем, это уже не первый стрит-арт, посвященный COVID-19. Так, в одну ночь на Октябрьской площади у театра драмы появились гигантские «коронавирусы» на месте бетонных шаров и надпись «Будь здоров» на стене бывшего кинотеатра «Салют». Первый, к сожалению, уничтожили уже через несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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