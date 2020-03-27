2020-03-27T14:24:37+03:00
Общество

Швеллер ЕВРАЗ НТМК впервые использован для строительства в Антарктиде

ЕВРАЗ НТМК произвел первые 400 тонн уникального швеллера 20П с высоким сопротивлением ударной нагрузке при низкой температуре минус 60°С
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Швеллер 20П ЕВРАЗ НТМКШвеллер 20П ЕВРАЗ НТМК
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ЕВРАЗ НТМК произвел первые 400 тонн уникального швеллера 20П с высоким сопротивлением ударной нагрузке при низкой температуре минус 60°С. Комбинат – единственное предприятие в России, освоившее такой вид проката.

Швеллер 20П прокатан в крупносортном цехе и будет использован на строительстве зимовочного комплекса Российской антарктической станции «Восток», которая находится в экстремальных природно-климатических условиях. Отгрузку производил московский филиал трейдинговой компании «ЕВРАЗ Металл Инпром».

Металлопрокат изготовлен из специальной марки стали С355, которая обладает высоким сопротивлением к ударным нагрузкам, не разрушается при экстремально низких температурах. Ударная вязкость проката испытана при температуре минус 60°С. Испытания показали соответствие проката требованиям заказа и подтвердили его высокое качество.

«Продукция ЕВРАЗ НТМК всегда отличается высоким качеством. Это достигается за счет оптимально подобранного химического состава стали с добавлением ванадия, а также благодаря отлаженным технологиям выплавки и производства. Металлопрокат комбината полностью соответствует требованиям потребителей, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.

ЕВРАЗ НТМК выпускает швеллеры с параллельными гранями и с уклоном внутренних граней полок от №16 до № 30, №40. Продукция отгружается мерными длинами по требованию заказчика. В 2019 году ЕВРАЗ НТМК произвел более 180 тысяч тонн швеллера различных профилеразмеров.

«Восток» – самая удаленная и единственная внутриконтинентальная станция в Антарктике, используемая российскими полярниками, которые исследуют южный континент для расширения присутствия на нем. Пять модулей общей площадью 2,5 тысячи кв. м обеспечат комфорт для жизни и работы полярников. Пусконаладочные работы начнутся в 2022 году. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году.

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