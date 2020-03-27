2020-03-27T14:09:26+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: ЦПКиО закрывается на карантин

Все входы и выходы закроют с 28 марта по 6 апреля
Мария Трапезникова
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Все входы и выходы закроют с 28 марта по 6 апреляВсе входы и выходы закроют с 28 марта по 6 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
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Карантин во время пандемии коронавируса не обходит стороной никого: закрываются музеи, театры, кинотеатры, спортивные и концертные площади, а также школы, вузы и детские сады. И вот ЦПКиО имени Маяковского тоже решил не оставаться в стороне: с 28 марта по 6 апреля вход в парк будет перекрыт.

- Мы надеемся, что эти меры помогут нашей стране преодолеть пандемию коронавируса и как можно скорее вернуться к нормальной жизни, - рассказала на своей странице в Instagram. – Благодарю за понимание и от лица всей команды прошу: останьтесь дома.

Напомним, минувшим днем губернатор Куйвашев издал указ, согласно которому вся следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, будет считаться «выходной». Большая часть свердловчан работать в эту неделю не будет, однако зарплата у них сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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