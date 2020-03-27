2020-03-27T13:55:43+03:00
На здоровье

Как не располнеть на карантине по коронавирусу: советы специалистов

Многие опасаются набрать вес во время длинных выходных
Лев ИСТОМИН
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Зарядка дома спасет от перееданияЗарядка дома спасет от перееданияФото: Иван МАКЕЕВ
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Всю следующую неделю из-за коронавирусной эпидемии большая часть россиян будут сидеть дома – все развлекательные заведения, торговые центры закроют. Поэтому готовить придется дома. А значит, есть вероятность набрать вес. Эксперты дали советы, как сохранить фигуру в условиях домашнего карантина. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Блогер Светлана Пушкина, которая за два года смогла похудеть на 76 килограмм:

1. Не ешьте просто так, от безделья, займитесь делом: сделайте генеральную уборку в квартире, почитайте книгу, освойте вышивание или рисование. В перерывах делайте разминку.

2. Делайте ежедневную зарядку, сразу после сна. Базовые упражнения доступны всем дома: 10 приседаний, 10 отжиманий, 10 выпадов вперед, 10 раз пресс. Всего 4 круга.

3. Составьте план правильного питания, включив в него необычные, вкусные и полезные блюда.

4. Полностью откажитесь от фастфуда: это дорого и вредно.

О плюсах и минусах самоизоляции рассказывает тренер Эльвира Кагирова:

Плюс: возможность наладить сон и побороть хронический недосып, который провоцирует жор. Ложитесь спать до 23 часов, перед сном и утром пейте простую некипяченую воду.

Минус: малоподвижность, от которой как раз убережет зарядка, для которой можно использовать мобильно приложение.

Как правильно питаться: советы от экспертов «Комсомольской правды»:

1. Вся еда должна быть вкусной.

2. Перед приемом пищи выполните несколько несложных физических упражнений – выброс адреналина снизить аппетит.

3. Не позволяйте себе сладкие десерты между полноценными приемами пищи. Исключение – фрукты.

4. Если есть ощущение пустоты внутри: исправьте ситуацию с помощью фруктов или круп.

5. Совмещайте белки со сложными углеводами. Хороший вариант: пюре и картофельная котлета.

Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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