Коронавирус в Екатеринбурге: предприятия работающие на «выходной» неделе, могут принудительно закрыть на пять дней

27 Март 2020 2020-03-27T13:38:02+03:00

На следующей неделе все торговые центры в Свердловской области, за исключением продуктовых магазинов в них и аптек, будут закрыты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции рассказали, что ждет тех уральских бизнесменов, которые на следующей неделе решат все-таки продолжить работу. Как оказалось, их могут принудительно закрывать, или вовсе лишать возможности продолжать работу.

- Есть возможность те предприятия, которые нарушают указ, закрывать на пять дней и потом еще может быть на такое же количество дней, - говорит Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

Речь в данном случае идет о тех предприятиях, которые не относятся к категории требующих постоянной работы, отмечают в оперативном штабе. Также предприятия, продолжающие работу, могут оштрафовать на сумму от 80 тысяч до миллиона рублей. Но эти цифры лишь предварительные.

- У нас есть и другие меры воздействия, которые мы, конечно, будем использовать, - добавляет Павел Креков. - Предприятия находятся на сетях, источниках электроэнергии, и есть способы помимо штрафных санкций вынудить их не работать.

Добавим, что следующая неделя в России объявлена выходной. Это должно предотвратить распространение коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU