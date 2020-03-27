2020-03-27T13:38:02+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: предприятия работающие на «выходной» неделе, могут принудительно закрыть на пять дней

Также их владельцев могут оштрафовать
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
На следующей неделе все торговые центры в Свердловской области, за исключением продуктовых магазинов в них и аптек, будут закрыты.На следующей неделе все торговые центры в Свердловской области, за исключением продуктовых магазинов в них и аптек, будут закрыты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции рассказали, что ждет тех уральских бизнесменов, которые на следующей неделе решат все-таки продолжить работу. Как оказалось, их могут принудительно закрывать, или вовсе лишать возможности продолжать работу.

- Есть возможность те предприятия, которые нарушают указ, закрывать на пять дней и потом еще может быть на такое же количество дней, - говорит Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

Речь в данном случае идет о тех предприятиях, которые не относятся к категории требующих постоянной работы, отмечают в оперативном штабе. Также предприятия, продолжающие работу, могут оштрафовать на сумму от 80 тысяч до миллиона рублей. Но эти цифры лишь предварительные.

- У нас есть и другие меры воздействия, которые мы, конечно, будем использовать, - добавляет Павел Креков. - Предприятия находятся на сетях, источниках электроэнергии, и есть способы помимо штрафных санкций вынудить их не работать.

Добавим, что следующая неделя в России объявлена выходной. Это должно предотвратить распространение коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Екатеринбурге: вся медпомощь переведена в неотложный режим
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
ОМОН с градусником в руках: в Екатеринбурге появился «антикоронавирусный» стрит-арт
Швеллер ЕВРАЗ НТМК впервые использован для строительства в Антарктиде
Коронавирус в Екатеринбурге: ЦПКиО закрывается на карантин
Банк УРАЛСИБ расширил условия сезонного вклада «Высота»
Как не располнеть на карантине по коронавирусу: советы специалистов
Коронавирус на Урале: в Екатеринбурге оштрафовали пять человек, нарушивших домашний карантин
Коронавирус в Екатеринбурге: предприятия работающие на «выходной» неделе, могут принудительно закрыть на пять дней
Коронавирус в Екатеринбурге: под наблюдением медиков находятся 230 «подозрительных» уральцев
Мэрия Екатеринбурга поможет выжившим в пожаре на Омской
С заменой резины лучше подождать: прогноз погоды на нерабочую неделю 2020 в Екатеринбурге
Минтруд: с 30 марта по 5 апреля отдыхаем с сохранением зарплаты
Депутат Госдумы попросил главу СКР Бастрыкина «взять на карандаш» смертельный пожар в Екатеринбурге
Коронавирус в Екатеринбурге: Наина Ельцина пишет в изоляции кулинарную книгу
Коронавирус в Екатеринбурге: медики обследовали 867 человек за сутки
СвЖД поддержит международную экологическую акцию «Час Земли»
Председатель Гордумы Екатеринбурга назвал способ установить причину смертельного пожара в жилом доме
Коронавирус в Екатеринбурге: в ИК-2 заключенные начали шить медицинские маски
Уралсиб рассказал об особенностях обслуживания кредитной задолженности
Уральцу, устроившему налет на банкомат, грозит до 10 лет тюрьмы
ВТБ сообщает о режиме работы офисов с 30 марта по 5 апреля
В Екатеринбурге на три дня закроют переезд на Норильской
В Екатеринбурге двум наркоторговцам дали 18 лет на двоих
Сотрудники Северского трубного завода приняли участие в ежегодной донорской акции Благотворительного фонда «Синара»
Охотник из Екатеринбурга спас раненную косулю, которую едва не загрызли бродячие псы
Коронавирус в Екатеринбурге: на Урале пенсионерам запретили ходить в храмы