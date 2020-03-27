Коронавирус в Екатеринбурге: предприятия работающие на «выходной» неделе, могут принудительно закрыть на пять дней
В региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции рассказали, что ждет тех уральских бизнесменов, которые на следующей неделе решат все-таки продолжить работу. Как оказалось, их могут принудительно закрывать, или вовсе лишать возможности продолжать работу.
- Есть возможность те предприятия, которые нарушают указ, закрывать на пять дней и потом еще может быть на такое же количество дней, - говорит Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.
Речь в данном случае идет о тех предприятиях, которые не относятся к категории требующих постоянной работы, отмечают в оперативном штабе. Также предприятия, продолжающие работу, могут оштрафовать на сумму от 80 тысяч до миллиона рублей. Но эти цифры лишь предварительные.
- У нас есть и другие меры воздействия, которые мы, конечно, будем использовать, - добавляет Павел Креков. - Предприятия находятся на сетях, источниках электроэнергии, и есть способы помимо штрафных санкций вынудить их не работать.
Добавим, что следующая неделя в России объявлена выходной. Это должно предотвратить распространение коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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